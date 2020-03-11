Coronavirüs haritası: İşte coronavirüsün yayıldığı ülkeler, vaka ve ölüm sayıları

Coronavirüsün yayıldığı ülkeler, vaka ve ölüm sayıları merakla araştırılıyor. Aralık 2019'dan beri tüm dünyanın gündeminde olan ve hızla yayılmaya devam eden corona virüs son olarak ülkemizde de görüldü. ün gece yapılan son dakika açıklamalası ile Türkiye'de de bir vaka görüldüğü ve hastanın karantina altına alındığı açıklandı. Bu haber üzerine vatandaşlar corona virüs ile ilgili yaptıkları araştırmalarını sıklaştırdı. Virüsün yayıldığı ülkeler haberimizde..

CORONAVİRÜS HARİTASI

Kaynak: Worldometer • Hazırlayan: AA • (11 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.)

CORONAVİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKELER, VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Kaynak: Worldometer • Hazırlayan: AA • (11 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.)



