Corona virüsü Türkiye vaka sayısı nedir, kaç kişide var? Koronavirüs son dakika haberleri

Corona virüsü Türkiye son dakika vaka sayısı araştırılıyor. Koronavirüs Türkiye’de kaç kişide var? İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde görülen virüsün ülkemizde kaç kişiyi etkilediği ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada vaka sayısının 191’e ulaştığını duyurdu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmasında önce bugüne kadar alınan tedbirleri anlatan Erdoğan, ardından piyasanın canlılığını koruyacak paketi açıkladı.

TÜRKİYE’DEKİ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı ile ilgili en son açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Koca yaptığı açıklamada "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCEKİ VAKA AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir."

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 50 dakika süren koronavirüs toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Önce bugüne kadar alınan tedbirleri anlatan Erdoğan, ardından piyasanın canlılığını koruyacak paketi açıkladı. “Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz” diyen Erdoğan, şu müjdeleri paylaştı:

Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.