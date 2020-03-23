Corona virüsü Türkiye son dakika haberleri: Koronavirüs Türkiye vaka sayısı nedir? İşte son durum

Corona virüsü Türkiye vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayısında son durum nedir? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor. Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakalar ile ilgili görüşme yapılıyor. Bu görüşmenin ardından Bakan Koca açıklama yapacak. Detaylar haberimizde sizlerle.

TÜRKİYE’DEKİ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı son açıklamada 30 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı:

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

BAKAN GÜL’DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız.”dedi.