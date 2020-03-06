Türkiye ve dünyada koronavirüs gündemi: İşte son gelişmeler

Koronavirüs (corona virüs) ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Koronavirüs’te son durumun ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, 6 kıtada 92 ülkeye yayıldı. Dünyada toplam 98 bin 705 kişiye bulaşan koronavirüs, 3 bin 383 can aldı. Toplamda 55 bin 497 kişinin tedavi edildiği kaydedilirken, koronavirüs kaynaklı ölüm oranı ise yüzde 3,42 olarak gerçekleşti.

OKULLARDA EŞ ZAMANLI HİJYEN UYGULAMASI BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasının başlatıldığını duyurdu. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Selçuk, şunları kaydetti:

"Velilerimizden ricam, konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır."

Henüz hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmayan Türkiye, sıkı önlemler almaya devam ediyor. Türkiye’yi koronavirüse karşı titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren duyurulduğunu açıkladı.

İSTANBUL-SİNGAPUR SEFERİ

İstanbul-Singapur seferini yapan uçakta koronavirüs tespit edilen yolcuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Singapur'da koronavirüs tanısı koyulan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."

TURİZM'DE ROTA: TÜRKİYE

Öte yandan, İngiltere merkezli Daily Express gazetesi, koronavirüs salgınıyla çalkalanan dünyada en güvenli seyahat noktasının Türkiye olduğunu yazdı. Gazete, yılda ortalama 2,5 milyon İngiliz vatandaşının geldiği Türkiye’de Antalya ve Muğla’nın güvenle ziyaret edilebileceğini kaydetti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGINI: İŞTE SON RAKAMLAR

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünyanın her yerinde görülmeye ve can almaya başladı. Çin anakarasında görülen koronavirüs vaka sayısı 80 bin 552, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 42, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 53 bin 734 olarak açıklandı.

İşte kıta kıta, ülke ülke koronavirüste son rakamlar…

AFRİKA KITASI

• Cezayir’de 17 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunlardan birinin, 61 yaşındaki bir İtalya vatandaşı olduğu bildirildi.

• Fas'ta 2 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

• Güney Afrika'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

Kamerun’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı belirtildi. Hastanın 24 Şubat’ta başkent Yaounde’ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşı olduğu kaydedildi.

• Mısır’da 3 kişide koronavirüs olduğu açıklandı. Bunlardan birinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

• Nepal'de bir kişinin koronavirüse yakalandığı, daha sonra tedavi edilerek taburcu edildiği kaydedildi.

• Nijerya'da 1 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

• Senegal'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 4 olarak açıklandı.

• Tunus'ta koronavirüs vakası 1 olarak açıklandı.

ASYA KITASI

• Afganistan’da şimdiye dek yalnızca bir koronavirüs vakası görüldüğü kaydedildi.

• Azerbaycan’da 6 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

• Bahreyn’de koronavirüs olduğu resmen açıklanan kişi sayısının 55'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan ülkedeki tüm okulların iki hafta süreyle tatil edildiği kaydedildi.

• Birleşik Arap Emirlikleri’nde 29 kişide koronavirüs olduğu tespit edilirken, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 5 olarak açıklandı. Öte yandan ülkeden İran’a yapılacak uçuşların her iki yönde askıya alındığı, fakat Tahran’ın istisna olarak tutulduğu bildirildi.

• Brunei’de 158 kişinin kendi kendisini karantinaya aldığı açıklanırken, ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dört farklı noktanın ihtiyaç halinde her an geçici karantina bölgesine dönüştürülebileceği kaydedildi.

• Butan'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Endonezya’da 8 kişide koronavirüs olduğu öğrenildi. Bu kişilerin, uzun süre karantina altında tutulan Diamond Princess gemisinin mürettebatı içerisinde yer aldığı aktarıldı. Diamond Princess gemisindeki 74 Endonezyalının tahliye edildiği bildirildi.

• Ermenistan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Filipinler’de 3 kişide koronavirüs vakası görülürken, bunlardan birinin tedavisinin tamamlandığı, birinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Filipinler, Çin dışında koronavirüse bağlı ölümün yaşandığı ilk ülke oldu.

• Filistin, Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi.

• Güney Kore’de koronavirüs görülen kişi sayısı 6284'e ulaşırken, ölü sayısı ise 43, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 135 olarak açıklandı. Öte yandan, Güney Koreli 18 askere de koronavirüs bulaştığı ve ABD ile Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının askıya alındığı kaydedildi.

• Gürcistan'da 4 kişide koronavirüs bulunduğu bildirildi.

• Hindistan’da 30 koronavirüs vakası tespit edilirken, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 3 olarak açıklandı.

• Hong Kong'da koronavirüs bulaşan kişi sayısının 105, hayatını kaybedenlerin sayısının 2, tedavisi tamamlanan kişi sayısının ise 46 olduğu bildirildi.

• Irak’ta toplam 35 kişide koronavirüs bulunduğu bildirildi. Bunların dördünün, İran’dan dönen bir aile olduğu açıklandı. Ülkede koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Irak'ın Süleymaniye kentinde ikinci bir duyuruya kadar cemaatle namaz kılmak yasaklandı.

• İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e çıktı. Tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 739 olarak açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsün ülkenin bütün eyaletlerine yayıldığını bildirdi. Öte yandan, İran'da okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.

İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

• İsrail’de 16 kişide koronavirüs görüldüğü, bunlardan birinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı.

• Japonya’da 360 kişide koronavirüs tespit edilirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 43 olarak açıklandı.

• Kamboçya’da bir kişide koronavirüs tespit edilirken, bu kişinin Çin Yeni Yılı’nda ailesiyle birlikte tatil amacıyla ülkeye giriş yapan yaşlı bir Çinli olduğu belirtildi. Öte yandan, Kamboçya hükûmeti vahşi hayvan ticaretini tamamen askıya aldığını açıkladı.

• Katar'da 8 kişide koronavirüs bulunduğu kaydedildi.

• Kuveyt’te tespit edilen koronavirüs vakası 58'e ulaştı. Ülkeden Irak, Güney Kore, İtalya, Tayland, Singapur, Japonya, Çin ve Hong Kong’a yapılan gemi seferleri durduruldu. Petrol gemilerinin bu yasak kapsamına alınmadığı belirtildi.

• Kuzey Kore’de ordunun kuruluşunun 72’nci yıl dönümüne ilişkin kutlamalar iptal edildi. Ülkede bulunan yabancı uyruklu 380 kişinin 30 gün süreyle karantina altında tutulacağı bildirildi.

• Lübnan’da ilk koronavirüs vakasının, İran’ın Kum kentinden dönen 45 yaşındaki bir kadında görüldüğü bildirildi. Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 16'ya yükseldi, 1 kişi ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

• Makau'da 10 kişide koronavirüse rastlandığı, 9 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

• Malezya’da görülen 50 koronavirüs vakasında 22 kişinin tedavisinin tamamlanarak hastaneden taburcu edildiği, 5 kişinin ise karantina altında tutulduğu kaydedildi.

• Nepal’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü, virüs taşıyıcısının ise Şangay’dan geldiği belirtildi. Söz konusu kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

• Pakistan'da 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü.

• Rusya’da 4 kişide koronavirüs görüldüğü, bunların ikisinin de Çin vatandaşı olduğu ifade edildi. Söz konusu iki kişinin iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri kaydedildi.

• Singapur’da koronavirüs görülen kişi sayısı 117’ye ulaşırken, 78 kişinin ise tamamen iyileştiği belirtildi.

• Sri Lanka’da bir kişide koronavirüs görüldü. Virüsün, 43 yaşındaki bir Çinlide görüldüğü kaydedildi.

• Suudi Arabistan'a 5 kişide koronavirüs vakasına rastlandı.

• Tayland’da tespit edilen koronavirüs vakası 47, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 31 oldu. Tayland'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 olarak açıklandı. Tayland’da tutuklu bulunan bir İngiliz vatandaşı da, kendisine koronavirüs bulaşması nedeniyle sınır dışı edildi.

• Tayvan’da görülen koronavirüs vaka sayısı 44’e yükselirken, ülkeden Japonya ve Güney Kore’ye yapılacak seyahatlere ilişkin uyarıların seviyesi arttı. Öte yandan, evde karantina altında tutulan 3 kişinin kayıp olduğu ve vatandaşların bu şahıslara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Tayvan'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 1, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 12 olarak açıklandı.

• Umman’da koronavirüs taşıyan 16 kişi olduğu belirtildi. Bunların ikisinin İran’dan geldikleri ve evde karantina altında tutuldukları kaydedildi. 2 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

• Ürdün'de 1 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Vietnam’da koronavirüs bulaşan kişi sayısının 16 olduğu açıklanırken, bu kişilerin tamamının tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. Öte yandan, Formula 1 yarışının ise daha önce planlandığı gibi Hanoi’de gerçekleştirileceği, koronavirüsten dolayı iptal edilmeyeceği bildirildi.

AVRUPA KITASI

• Almanya’da 545 kişide koronavirüs görüldüğü ifade edildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısının ise 16 olduğu kaydedildi.

• Andorra'da 1 kişide koronavirüs olduğu kaydedildi.

• Avusturya'da Kovid-19 vaka sayısı 43'e çıktı.

• Belarus'ta 6 kişide koronavirüs bulunduğu açıklandı.

• Belçika’da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 50, tedavisi tamamlananların sayısı ise 1 olarak açıklandı.

Öte yandan, Belçika'daki AB Ofisi'nde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

• Bosna Hersek'te 2 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• Cibraltar'da 1 kişide koronavirüse rastlandığı açıklandı.

• Çekya'da 12 kişide koronavirüs bulunduğu kaydedildi.

• Danimarka'da 10 kişide koronavirüs olduğu tespit edildi.

• Estonya'da 3 kişide koronavirüs olduğu kaydedildi.

• Faroe Adaları'nda 1 kişide koronavirüse rastlandığı bildirildi.

• Finlandiya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi. Bunların birinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

• Fransa koronavirüse yakalanan kişi sayısı 423, hayatını kaybedenlerin sayısı 7, tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 12 olarak açıklandı.

• Hırvatistan'da koronavirüs teşhisi koyulan 10 kişi olduğu bildirildi.

• Hollanda'da 82 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• İngiltere'de bugün 1 kişinin koronavirüsten öldüğü açıklandı ve böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara girdi. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı ise 118 olurken, tedavisi tamamlananların sayısı ise 8'e yükseldi.

• İrlanda'da 6 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

• İspanya'da da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 282'ye çıktı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, tedavisi tamamlanan kişi sayısı ise 2 olarak açıklandı.

• İsveç'te görülen toplam vaka sayısı 94'e çıktı.

• İsviçre'de 1 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsten etkilenenlerin toplam sayısının 119'a yükseldiği bildirildi. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 3 olarak açıklandı.

• İzlanda'da 34 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 858, hayatını kaybedenlerin sayısı 148, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 414 olarak açıklandı.

• Kuzey İrlanda'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-10) vakası tespit edildi.

• Kuzey Makedonya'da 1 kişide korovanirüs tespit edildi.

• Letonya'da 1 kişide koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

• Lihtenştayn'da 1 koronavirüs vakasına rastlandı.

• Litvanya'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

• Lüksemburg'da 2 kişide koronavirüs vakasının görüldüğü kaydedildi.

• Macaristan'da 2 kişide koronavirüse rastlandı.

• Monaco'da yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Norveç'te 91 koronavirüs vakası görüldü.

• Polonya'da 1 kişide koronavirüse rastlandı.

• Portekiz'de 9 koronavirüs teşhisi konulan hasta olduğu bildirildi. Ayrıca Portekiz Havayolları TAP, Kovid-19 nedeniyle mart ve nisan aylarında bin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

• Romanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6'ya yükseldiği kaydedildi. Öte yandan tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 1 olarak açıklandı.

• San Marino'da 21 kişide koronavirüs bulunduğu, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

• Slovenya'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 2 olarak açıklandı.

• Ukrayna'da 1 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Yunanistan’da 31 kişide koronavirüse rastlandı. Bunlardan birinin, İtalya’dan dönen 38 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

GÜNEY AMERİKA KITASI

• Arjantin'de 2 koronavirüs vakasına rastlandı.

• Brezilya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

• Ekvador'da 13 kişide koronavirüs tespit edildi.

• Şili'de 4 kişide koronavirüse rastlandı.

KUZEY AMERİKA KITASI

• ABD’de, 233 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi. Öte yandan, ABD'de koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği açıklandı.

• Dominik Cumhuriyeti'nde 1 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

• Kanada’da 46 kişide koronavirüs görüldüğü, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi. Koronavirüs salgını konusunda Ontario ve British Columbia bölgelerinin başı çektiği açıklandı.

• Kostarika'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 olarak açıklandı.

• Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, Meksika'da 5 kişide koronavirüs vakası görüldüğünü kaydetti.

OKYANUSYA KITASI

• Avustralya hükûmeti, Diamond Princess gemisinden tahliye edilen yolcular da dahil olmak üzere toplamda 60 koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bunların 21'inin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 olarak açıklandı.

Öte yandan, "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde virüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıklandı.

• Yeni Zelanda'da 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği açıklandı.