Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? İşte Corona virüs son dakika haberleri

Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Corona virüs can almaya devam ediyor. Tüm dünyayı korkutan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı duyuruldu. Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı. Detaylar haberimizde..

CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Covid-19 vaka sayısı 11 bin 633’ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465’e çıktı.

Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 238’e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264’e ulaştı.

Ülkede Covid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206’ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302’ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 68’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Ülke genelinde son 24 saatte 115’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı.

İLK AŞI 18 AYDA ÇIKABİLİR

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı. Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

İRAN'DA CORONA VİRÜS SAYISI ARTIYOR

İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi.



Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ding Şiangyang, 10’u ülkenin Covid-19 salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, 29 yabancıda corona virüsü saptandığını açıkladı. Bu kişilerden 2’sinin yaşamını yitirdiğini, 9’unun karantina altına alındığını belirten Ding, 18’nin ise iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

ÇİN DIŞINDA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Güney Kore'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıkladı.

Zatürre tedavisi görürken yaşamını yitiren söz konusu kişinin ölümünden sonra covid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Güney Kore'de, 53 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla virüs bulaşan kişi sayısının 104'e çıktığı ülkede, yeni vakaların çoğunun görüldüğü Daegu'da Belediye Başkanı Kwon Young-jin, şehirdeki 2,5 milyon kişiye, virüsün yayılmasını engellemek için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kwon, halktan kapalı mekanlarda maske takmalarını istedi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 53 yeni vakadan 51'inin Daegu'da, 2'sinin başkent Seul'de tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Daegu'da tespit edilen son vakalardan 23'ünün, virüsü taşıdığı salı günü doğrulanan 61 yaşındaki Güney Koreli bir kadının daha önce şehirde katıldığı kilise ayininde bulunduğu belirtildi. Yetkililer, söz konusu kadının 9 ve 16 Şubat'ta ayinlere katıldığını ve bu nedenle virüsü taşıyan daha fazla kişi olmasından endişe edildiğini ifade etti.

Diğer yandan, söz konusu kadının ülkede virüsün tespit edildiği 31. hasta olduğu ve ayın başında Cheongdo'ya gittiği aktarılan açıklamada, Cheongdo'daki bir hastanede doğrulanan 2 vaka ile bu kadının bir ilişkisi olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Deagu'da eğitime bir hafta süreyle ara verildi.

RUHANİ'NİN TALİMATIYLA MÜCADELE MERKEZİ OLUŞTURULDU

Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi. Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti.

İ2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.

GEMİDE İKİ ÖLÜM

Japonya'da 3 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan gemide, virüslü iki yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters haber ajansının Japon NHK kanalına dayandırdığı habere göre, biri kadın diğeri erkek iki yolcu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren iki kişinin de 80 yaşlarında olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz gün, yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu dev yolcu gemisinde tahliyeler başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri sağlıklı vatandaşlarını gemiden tahliye etmişti.

AVRUPA'DA İLK ÖLÜM

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzin, ülkede bulunan Çinli bir turistin korona virüs (COVID19) nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bu ölüm, korona virüs kaynaklı Asya dışındaki ölüm olması nedeniyle dikkat çekiyor.



TÜRKİYE'DEN CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ...

RİZE'DE CORONA VİRÜS PANİĞİ

Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.

Durum ile ilgili son dakika açıklamaında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." şeklinde açıklamada bulundu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.