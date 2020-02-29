Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? İşte corona virüs son dakika haberleri

Corona virüs son dakika haberleri, gündemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin komşuları Azerbeycan, İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edilirken, gelen son dakika haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı son olarak, bir günde 295 yeni vaka ve 9 ölüm olduğunu açıkladı. İşte corona virüs son dakika haberleri...

CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Şimdiye dek sadece Çin’de görülen koronavirüs vaka sayısı 83 bin 704’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bini aştı. Çin'de tedavisi tamamlanıp taburcu edilen kişi sayısı ise 36 bin 119 olarak açıklandı.

Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DÜNYADAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERLERİ

İRAN'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin korona (corona) virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı son olarak, bir günde 295 yeni vaka ve 9 ölüm olduğunu açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki son korona virüs sayılarını paylaştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada; son bir günde 9 kişinin virüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirdiği, 205 yeni vakanın olduğu ifade edildi.

Son verilerle birlikte İran'da ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Ülke genelinde enfekte vaka sayısı ise 593 oldu.

VİETNAM'DA CORONA VİRÜS MUCİZESİ

Vietnam, bugüne kadar ülke topraklarında 16 enfekte hasta olduğunu duyurmuştu. Vietnam sağlık otoritelerinin yaptığı son açıklama dünyayı şaşkına çevirdi. Yapılan açıklamada 16 COVID-19 hastasının tamamının iyileşip hastanelerden taburcu edildiği ve Vietnam sınırları içerisinde hiçbir vakanın kalmadığı ifade edildi.

Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada ise son iki haftada, 20 gün boyunca karantinaya alınan Hanoi köyü de dahil olmak üzere, hiçbir yeni vakanın bildirilmediği ifade edildi.

Vietnam Sağlık Bakanı yaptığı basın toplantısında, "COVID-19 ile mücadele etmek bir savaşsa biz bu savaşta ilk raundu kazanmış olduğumuzu duyurabiliriz. Ancak savaşı tamamen kazanmış değiliz. Çünkü, bu salgında durum öngörülemez bir vaziyette" ifadelerini kullandı.

Corona virüs ilk görüldüğü aralık ayının başından bu yana dünya genelinde 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 83 binin üzerinde de vaka sayısı bildirildi.

KÖPEK KARANTİNADA

Hong Kong'da corona virüs hastası bir kadının köpeğinde de Covid-19 tespit edildi.

Yvonne Chow Hau Yee (60) 12 Şubat'ta rahatsızlandı. Kadının köpeğinin ağız ve burnundan da örnekler alındı. DSÖ yetkilisi Dr. Maria Van Kerkhove, köpeğin hastalık belirtisi göstermediğini, ancak test sonucunun "zayıf pozitif" olduğunu söyledi.

Köpek karantinaya alınırken, eğer hasta olduğu doğrulanırsa, corona virüs buluşan ilk evcil hayvan olacak.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ RİSK SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüs (Covid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyeye çıkardı.

Yapılan açıklamada, corona virüsünün son zamanda yayıldığı ülkelerin sayısı ve toplam vakalardaki artışın gerçekten endişe uyandırdığı belirtilerek, "Salgını hafife almıyoruz. Bu yüzden bugün küresel riskin çok büyük olduğunu söyledik. Risk seviyesini, 'yüksek'ten 'çok yüksek'e çıkardık" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERLERİ

SAHRA HASTANESİNDE CORONA VİRÜS ÖNLEMİ

'Corona virüs' nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran'a açılan kapıların kapatılmasıyla sınırda kalan 300'e yakın Türk TIR şoförünün Türkiye'ye alımına başlandı. Türkiye'ye giriş yapan şoförler Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde gözetim altına alınıyor.

23 Şubat günü Türkiye'nin de İran'a açılan sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı üzerine mağdur olan 300'e yakın Türk TIR şoförü yurda alınmaya başlandı. Sabah saatlerinde 6 aracın geçişi sağlanan Gürbulak Sınır Kapısında, şoförler kurulan sahra hastanesinde gözetim altında tutulduktan sonra Türkiye'ye giriş yapabilecek.

THY'NİN İTALYA UÇUŞLARI İPTAL

Türk Hava Yolları, İtalya'da corona virüsü vakalarında artış olması nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştireceği bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

THY, İtalya'ya bazı uçuşlarını iptal etti. İtalya'ya da sıçrayan corona virüs nedeniyle yaşanan iptaller ile ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlediğimiz uçuşlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır.Buna göre, aşağıda uçuş numaraları belirtilen 1 Mart tarihli İtalya seferlerimiz iptal edilmiştir.Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

1 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır.

DENİZLİLİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

KASTAMONU VALİLİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınan üniversite öğrencisi ve arkadaşının numunelerinin negatif çıktığını duyurdu.

CORONAVİRÜS TEDAVİSİ TÜRKİYE'DEN ÇIKABİLİR

Uzun yıllar farmakoloji alanında yurt dışında çalışmalarını sürdüren ve Nobel ödüllü bilim insanları Sir John Vane ile Sir Martin Evans ile çalışma imkanı da bulan Prof. Dr. Benter, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve sonunda sınırlarımıza kadar dayanan koronavirüs (Covid-19) salgınına, 90'lı yıllarda hipertansiyon ve diyabet hastalarında kalp damar problemlerinin tedavisi üzerinde çalışırken buldukları bir mekanizmanın çare olabileceğini söyledi.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen Türk yolculara ilişkin, "Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı" dedi.

Bakan Koca, İran'dan gelen yolcular ve mürettebatın karantinada tutuldukları Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Koca, bugün İran'dan gelen yolcular içerisinde, özellikle Kum kenti hikayesi olan yolcuların varlığı ve 4 yolcuda soğuk algınlığı belirtileri görülmesi sebebiyle riske etmemek anlamında Bilim Kurulunun da tavsiyesi doğrultusunda karantina kararı alındığını anımsattı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.