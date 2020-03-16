Corona virüste son durum nedir? Dünyada corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı
Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de şu ana kadar 18 vakanın görüldüğü corona virüs birçok Avrupa ülkesini de etkisi altına almış durumda. Özellikle İtalya ve İran'da bir gün içinde ölen insan sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayıları haberimizde..
Dünyada corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı merakla araştırılıyor. Corona virüs son dakika gelişmeleri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde de şu ana kadar 18 vakanın görüldüğü corona virüs birçok Avrupa ülkesini de etkisi gösteriyor. Corona virüste son durum nedir? sorusunun yanıtı binlerce vatandaşımız tarafından araştırılıyor. AA tarafından hazırlanan Corona virüs yayılma haritası haberimizde..
CORONA VİRÜS YAYILMA HARİTASI
Kaynak: Worldometer • Hazırlayan: Anadolu Ajansı • (16 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.)
CORONA VİRÜSTE SON DURUM NEDİR?
15 Mart itibari ile corona virüste 156 bin 102 vaka, 5 bin 819 ölüm ve 72 bin 624 iyileşen bulunuyor.
Kaynak: Johns Hopkins CSSE • Hazırlayan: Anadolu Ajansı • Son güncelleme: 15 Mart 2020
HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?
Kaynak: Worldometer
• Hazırlayan: AA • (15 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.) (Türkiye'deki yeni vakalar eklenmemiştir. Türkiye'de şimdiye kadar tanı konan vaka sayısı 18 olarak açıklandı.)