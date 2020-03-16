Corona virüste son durum nedir? Dünyada corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı

Dünyada corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı merakla araştırılıyor. Corona virüs son dakika gelişmeleri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde de şu ana kadar 18 vakanın görüldüğü corona virüs birçok Avrupa ülkesini de etkisi gösteriyor. Corona virüste son durum nedir? sorusunun yanıtı binlerce vatandaşımız tarafından araştırılıyor. AA tarafından hazırlanan Corona virüs yayılma haritası haberimizde..

CORONA VİRÜS YAYILMA HARİTASI

Kaynak: Worldometer • Hazırlayan: Anadolu Ajansı • (16 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.)

CORONA VİRÜSTE SON DURUM NEDİR?

15 Mart itibari ile corona virüste 156 bin 102 vaka, 5 bin 819 ölüm ve 72 bin 624 iyileşen bulunuyor.

Kaynak: Johns Hopkins CSSE • Hazırlayan: Anadolu Ajansı ‪•‬ Son güncelleme: 15 Mart 2020

HANGİ ÜLKEDE KAÇ VAKA VAR?

Kaynak: Worldometer

• Hazırlayan: AA • (15 Mart 2020 tarihinde güncellenmiştir.) (Türkiye'deki yeni vakalar eklenmemiştir. Türkiye'de şimdiye kadar tanı konan vaka sayısı 18 olarak açıklandı.)