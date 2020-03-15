Tüm dünyayı tehdit eden corona virüs yayılmaya devam ediyor. Corona virüs Corona virüsün ortaya çıkmasından ve ülkemizde de vakanın görülmesinden beri Bakanlıklar tarafından sıkı önlemler alınıyor. Bireysel olarak da bir dizi önlemler alan vatandaşlar corona virüsün nasıl çıktığını ve ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. Corona virüs nasıl ortaya çıktı? Corona virüs ne zaman biter? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

CORONA VİRÜS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Corona virüsü ilk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. İlk hastalarda alınan örnekler bilinen birçok patojen için test edilmiştir. Yarasa SARS-CoV virüsüne yüzde 85 oranında benzerlik gösteren yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) tanımlanmıştır. Virüsün damlacık ve yakın temas ile bulaştığı tespit edilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan'daki hayvan pazarı kapatılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü'nde yer alan bilgilere göre; COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom geliştirmezler ve kendilerini iyi hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan hastalıktan iyileşir. COVID-19 alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalıklara yakalanma olasılığı daha yüksektir. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜS NE ZAMAN BİTER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geçtiğimiz günlerde Corona Virüs'le ilgili Twitter'dan paylaşım yaparak şu açıklamalarda bulundu:

2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'

ÇİNLİ BİLİM ADAMI KORONAVİRÜSÜN BİTECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Çin'de başlayan ve giderek kabusa dönüşen koronavirüsünde şu ana kadar 100 binin üzerinde vaka görüldü. Açıklanan son rakama göre ise ölü sayısı 4 bini geçti. Çin'de koronavirüse karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim Zhong Nanshan tarih verdi.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre 83 yaşındaki Nanshan, salgının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi. Nanshan, hastalarda enfeksiyon belirtilerinin tekrar görülme oranının da oldukça düşük olduğunu belirtti.