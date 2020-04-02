Corona testi ne kadar sürüyor? Corona virüs testi nasıl yapılır?

Corona testi ne kadar sürüyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan coronavirüs tüm dünyayı tehit etmeye devam ediyor. Coronavirüs tanıtı yapılan testlerle konuluyor. Corona virüs belirtilerini hisseden her bireyin maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.

CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Yeni Koronavirüs (COVID-19) için virüsün “RNA” denilen yapısına moleküler yöntemlerle bakabildiğimiz testler bulunuyor. Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor.

CORONA TESTİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Test, ilgili hekim karar verdiği andan itibaren 7/24 çalışan referans merkezlerine gönderilir, en erken 36 saatte (şu anki şartlarda) sonuçlanıyor. Tedavi, izolasyon ve en önemlisi hastalığı doğrulanmış kişilerin yakın temasta bulunduğu kişilerin tespiti gerçekleştiriliyor bu sayede. Mutlaka sıkı ev izolasyonu yapılması, başka kişilerle görüşmemeleri ve klinik olarak şikayet olduğunda sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri anlatılıyor.

CORONA VİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIYOR?

Ateş, öksürük gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği hastanelerde ve laboratuvar merkezlerinde şüpheli temas veya yurtdışından gelme durumu var ise ilgili formlar doldurulup örnek alınıyor. Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, takip ve tedavi tam teşekküllü pandemi hastanelerinde yapılıyor.