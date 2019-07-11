Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan aile tutuklandı

İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden N.P., yaklaşık 4 ay önce, amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi. N.P., amcasını ve yengesini çorap satma bahanesiyle ikna edip, polis merkezine geldiğini anlattı. Ailesine de teslim edilmek istemediğini belirten N.P., devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi.

N.P.'nin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi. N.P., devlet korumasına alındı. Polis, küçük kızın annesi N.P. (52), babası M.P. (47), amcası Ç.P. (53) ve yengesi S.P.'yi (51) gözaltına aldı. Kuzen D.Ç.P. de soruşturmada mağdur olarak yer aldı. Adliyeye sevk edilen N.P.'nin anne- babası ile amcası ve yengesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)