Çok sayıda ülke kabul etti! DSÖ'ye uluslararası soruşturma başlıyor
Son Dakika Haberleri.. Bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD ve Çin arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.
Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.
ABD DSÖ'YÜ SUÇLAMIŞTI
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin'i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin merkezli" davranmakla eleştirmişti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız