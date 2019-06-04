04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00
Coğrafyalar farklı bayram coşkusu aynı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonunda yurtdışından gelerek Türkiye’de okuyan öğrenciler bayram heyecanı yaşıyor.
Osman Nuri CERİT
Ülkesindeki bayramları anlatan Abdul Hayali, Nijerya'da bayram namazının açık alanda hep birlikte kılındığını söyledi. Iraklı Ali Enver, “Bayramlarımız da kültürlerimiz gibi aynı” derken, Türkmenistanlı Söhbet Mammedow de Türkiye'de bayram coşkusundan mahrum kalmadığını belirtti.