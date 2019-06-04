Coğrafyalar farklı bayram coşkusu aynı

Osman Nuri CERİT

Ülkesindeki bayramları anlatan Abdul Hayali, Nijerya'da bayram namazının açık alanda hep birlikte kılındığını söyledi. Iraklı Ali Enver, “Bayramlarımız da kültürlerimiz gibi aynı” derken, Türkmenistanlı Söhbet Mammedow de Türkiye'de bayram coşkusundan mahrum kalmadığını belirtti.