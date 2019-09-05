Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6783
  • 6,2727
  • 281.975
  • 100456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çocuklarına içki içiren anne ve baba hakkında flaş gelişme!

Çocuklarına içki içiren anne ve baba hakkında flaş gelişme!

Çocuklarına içki içiren anne ve baba hakkında flaş gelişme!

Bursa'da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve kocası polis tarafından Uşak’ta gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç., ve Y.Ç.'nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatı ile anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından oturdukları evde gözaltına alındı. Çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Doğuma 2 ay... Hazal Kaya gün sayıyor
Suç duyurusunda bulunmuştu... Seren Serengil'den ilk açıklamalar
Giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir, Can Yaman'ın adını anmadı
Bircan Bali evlendi
<p>Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan ´Çiçek´ ve ´Toprak´ rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgüt

PKK´nın Kaçırdığı Kız Çocuklardan Korkunç İfadeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın boşanma tarihi belli oldu

'500 kilo altın var' iddiası o ili karıştırmıştı! Kazı sonucu belli oldu