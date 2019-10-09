Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8411
  • 6,4066
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Çocuklarımız köleniz değil'

'Çocuklarımız köleniz değil'

'Çocuklarımız köleniz değil'

HDP önündeki evlat nöbeti 36. güne girdi. Anneler PKK/HDP’ye, “Çocuklarımız sizin köleniz değil, geri verin” diye seslendi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan da oturma eylemine katıldı. Anne Ceylan, yaptığı açıklamada, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi. 

HDP OĞLUMU GETİRSİN 

Yaklaşık 1,5 yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan, “Oğlum ‘Suriye’deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem.’ dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı” ifadelerini kullandı.  Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti: “Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil.” 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Konserimi çekemediler
Serenay Sarıkaya paylaştı, ayakkabıları tartışma konusu oldu
Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den!
İlk filmi için anlaşma sağladı
Danla Bilic'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
<p>Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikâyeye göre, aşk tanrısı Eros´un, eşinin kendisini s

Bu Şelale Aşk Acısını Dindiriyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Komandolar nefes kesti

Milli sensörlü dedektörlerin yerli uydulara entegrasyonu başladı