'Çocuklarımız köleniz değil'

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için gelen anne Hatice Ceylan da oturma eylemine katıldı. Anne Ceylan, yaptığı açıklamada, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi.

HDP OĞLUMU GETİRSİN

Yaklaşık 1,5 yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan, “Oğlum ‘Suriye’deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem.’ dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı” ifadelerini kullandı. Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti: “Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil.”