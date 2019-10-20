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  3. 'Çocuklarımız için doğadan aldığımızı yerine koymalıyız'

'Çocuklarımız için doğadan aldığımızı yerine koymalıyız'

'Çocuklarımız için doğadan aldığımızı yerine koymalıyız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul CNR Expo’daki EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı’na katıldı.

Emine Erdoğan, konuşmasında 2020’nin ilk yarısında tüm kamu kurumlarının Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne entegre edileceğini, 2020’nin 2. yarısında ise 250 binden fazla nüfuslu ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerlerin de sisteme dahil olacağını belirtti. Geri dönüşümün doğayı koruduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bugün içtiğimiz sudan tutun, soluduğumuz havaya kadar her şeyi henüz doğmamış çocuklarla paylaşıyoruz. Yalnızca ihtiyacımız kadarını almak ve aldığımızı çoğaltarak geri koymak evrensel bir sorumluluktur” ifadesini kullandı.

3.2 milyon ton dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ‘Sıfır Atık’ çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu: “2018’de 3.2 milyon ton atığımız çimento, kireç, seramik ve demir-çelik fabrikalarında üretimde kullanıldı. Hem yeraltı zenginliklerimizi daha az kullanıp hem de atıkların bertaraf edilmesi suretiyle yerinde enerji geri kazanımı sağladık.” 

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