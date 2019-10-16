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  3. Çocukları dağa kaçırmak isteyen 4 PKK'lı tutuklandı

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 4 PKK'lı tutuklandı

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 4 PKK'lı tutuklandı

Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 çocuğu dağa götürmeye çalışan 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 2 çocuk ile çocukları dağa götürmekle görevlendirilmiş 4 iş birlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 11 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar da ailelerine teslim edildi.

AA

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