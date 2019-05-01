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  3. Çocuklara kapkaççılık yaptırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Çocuklara kapkaççılık yaptırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Çocuklara kapkaççılık yaptırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'de tehditle çocuklara kapkaç yaptırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Lübnan uyruklu H.E, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Silifke Caddesi'nde cep telefonunun bir çocuk tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını iddiasıyla Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 40 iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 

Bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili araştırmayı sürdüren ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.K'nin çocuklara zorla kapkaç yaptırdığını tespit etti. 

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Zanlının çok sayıda çocuğu tehditle kapkaça zorladığı iddia edildi.

(AA)

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