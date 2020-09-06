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  3. Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı
06 Eylül 2020 Pazar 21:00 | Son Güncelleme:

Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı

Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı
DHA

Samsun'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası 2 kız çocuğu, kaldıkları çocuk yuvasının çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilip, indirilirken, arkadaşları da ağlayarak, sinir krizi geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde kalan kız grubu arasında, belinmeyen nedenle kavga çıktı. 

DHA'nın haberine göre, kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda intihara kalkıştı. 

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi. 

Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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