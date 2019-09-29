Çocuk gelinin ölümünde 4 tutuklama!

Önceki gün, Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde oturan Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi, iddiaya göre yakınları tarafından evde ölü bulundu. Olayın polise bildirilmesi üzerine Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi´nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi´nin boynunda izler görüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet şüphesi üzerine 6 ay önce evlenen Al Obaidi´nin eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Al Obaidi´nin eşi, kayınvalidesi ve yakınları adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

