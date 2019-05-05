Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çocuğuna bakan nafaka ödemez

Çocuğuna bakan nafaka ödemez

Çocuğuna bakan nafaka ödemez

Boşandığı eşinin çocuk için vermesi gereken iştirak ve yoksulluk nafakasını ödemediğini öne süren kadın, alacak için icra takibi başlattı.

Baba ise çocuğa kendisinin baktığını belirterek icra takibine itiraz etti. İcra Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Temyiz müracaatı üzerine devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Kararda, velayeti anneye verilen çocuğun nafaka yükümlüsü babanın yanında kalması durumunda borçlunun nafaka ödemeyeceğine hükmedildi. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal'ı kızdırdılar 
Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Datça´da turfanda patateste rekoltenin yüksek olması üreticisini sevindirdi. Patates ekimi yapan üre

Turfanda Patates Üreticinin Yüzünü Güldürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte unutulmaz Galatasaray - Beşiktaş derbileri

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova