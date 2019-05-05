Çocuğuna bakan nafaka ödemez
Boşandığı eşinin çocuk için vermesi gereken iştirak ve yoksulluk nafakasını ödemediğini öne süren kadın, alacak için icra takibi başlattı.
Baba ise çocuğa kendisinin baktığını belirterek icra takibine itiraz etti. İcra Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Temyiz müracaatı üzerine devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Kararda, velayeti anneye verilen çocuğun nafaka yükümlüsü babanın yanında kalması durumunda borçlunun nafaka ödemeyeceğine hükmedildi. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.