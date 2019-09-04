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  3. Clermont, İsrailli elektrikli uçak geliştiricisi Eviation'ı satın aldı

Clermont, İsrailli elektrikli uçak geliştiricisi Eviation'ı satın aldı

Clermont, İsrailli elektrikli uçak geliştiricisi Eviation'ı satın aldı

Singapur merkezli Clermont Group, İsrailli elektrikli uçak geliştirme şirketi Eviation'un yüzde 70 hissesini satın aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Eviation şirketi, Alice adında tamamen elektrikli bir tahrik uçağının pazardaki ilk üreticisi olmaya çalışıyor. Orta uzunluktaki yolculuklar için tasarlanan Alice, bu yıl haziran ayında Paris Hava Şovu’nda tanıtıldı.

Eviation, bölgesel seyahatlerin maliyetini düşürmeyi, deneyimini artırmayı düşünen, sürdürülebilir bir mobilite seçeneği sunmaya çalışıyor.

Eviation ayrıca, ABD bölgesel taşıyıcısı Cape Air ile ilk ticari sözleşmesini imzaladığını açıkladı. Sözleşme kapsamında Eviation, Cape Air'a ilk uçağı 2022'de ticari kullanım için göndermeyi hedefliyor.

Clermont Aerospace, Eviation'ın elektrikli uçuş vizyonunu ticari bir gerçekliğe dönüştürmeyi taahhüt ettiğini ve Alice'in ABD'deki başarılı test uçuşu ve sertifikasyonunu beklediğini belirtti.

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