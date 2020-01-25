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  3. Çirkin paylaşım! Berna Laçin'den deprem provokasyonu

Çirkin paylaşım! Berna Laçin'den deprem provokasyonu

Çirkin paylaşım! Berna Laçin'den deprem provokasyonu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye endişe ve dayanışma içinde seferber olurken oyuncu Berna Laçin, depremin ilk provokasyonuna"Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" ifadeleriyle imza attı. Laçin'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.

Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Birçok Twitter kullanıcısı Laçin'e tepki gösterdi.

 


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