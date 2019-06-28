Çipras kendince tehdit ediyor ama... İşin aslı çok farklı!

Türkiye Doğu Akdeniz’le ilgili oldubittilere izin vermeyeceğini her fırsatta ilan ediyor. Bu amaçla Yavuz, Fatih, Barbaros gibi sondaj ve araştırma gemileri de bölgeye sevk edildi. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz yaşanan durumu yorumladı.

Bölgede kendi başına bir şey yapamayan ve ABD, İsrail, İtalya, Mısır gibi ülkelerle yaptığı ortaklıklar üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan Yunanistan, son dönemlerde tansiyonu daha da yükselten açıklamalar yapıyor. Yunanistan Başbakanı Çipras'a atfen bir Yunan gazetesinde yer alan "Yunan Ordusu hazır bir şekilde bekliyor" açıklaması, gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi.

"YUNANİSTAN SICAK ÇATIŞMAYA GİRMEYE CESARET EDEMEZ"

Yeni Şafak’ın haberine göre Oğuz, Çipras başta olmak üzere Yunanistan'ın yönetiminde bulunan isimlerin son dönemlerde bu tür açıklamaları daha sık yapmasını '7 Temmuz'da gerçekleşecek erken seçimlere' bağlayarak, şöyle devam etti:

"Seçim döneminde oldukları için bu tür söylemleri iç politika malzemesi olarak rahatça ve sık bir şekilde kullanıyorlar. Ancak iş 'gerçek bir savaş' durumuna gelirse kimse böyle rahat konuşamaz. Yunanistan'ın tek başına Türkiye'nin karşısına çıkma lüksü yok. Onlar, kendilerini destekleyeceklerini düşündükleri güçlere güveniyorlar.

ABD, Fransa, İsrail, Mısır, İtalya gibi ülkelerle Doğu Akdeniz’deki gelişmeler vasıtasıyla işbirlikleri kurdular. Ancak ne Fransa, ne Mısır ne İtalya ve hatta ne de İsrail, Yunanistan için Türkiye ile direkt savaşa girmeyi tercih etmez.

Daha önce 1974'te kimse Yunanistan için sıcak bir çatışmayı göze almayınca tek başlarına kaldılar. Kardak krizinde de ilk anda acil ve sorgusuz bir destek geleceğini hayal ettiler ama bulamayıp hayal kırıklığına uğradılar."

İŞTE YUNANİSTAN İÇİN FELAKET SENARYOSU OLUR

Oğuz, Türkiye’nin caydırıcı gücünü senaryo üzerinden şöyle anlattı:

1- İlk olarak kendi sınırlarımızın içinden azami 120 km menzilli topçu roket ve füzelerini kullanabiliriz. Bunlar, yakındaki adalarda yer alan Yunan askeri çıkarlarına zarar verir. Bu adalarda kullandıkları askeri üsler ve havaalanları en basit topçu roket ve füzelerimizin menzili içinde.

2-Yine, atış zarfına bağlı olmak üzere, azami 100-110 km menzile sahip, savaş uçaklarından atılabilen kanatlı güdüm kitlerimiz (KGK) mevcut.

3-Eğer Türkiye daha uzun bir menzilde müdahale etmek isterse o zaman 150 km menzilli J600T-Yıldırım karadan karaya füzelerimiz devreye girer. Bu balistik füzelerimizle yine menzili içindeki adaları vurma kabiliyetimiz var.

4- Daha da uzun menzilli müdahaleler için kendi hava sahamızda uçan uçaklarımızdan SOM seyir füzelerimizi kullanabiliriz ki onların menzili 280 km'nin üzerinde.

5- Sıcak temasa girmeden atabileceğimiz adımlar bunlarla da sınırlı değil. Pençe Harekatı'nda rüşdünü ispatlayan Bora balistik füzeleri var. Bora'nın menzili de azami 280 km civarı. Yani istersek bu mobil sistem ile teorik olarak Yunanistan'ın başkenti Atina dahi vuruş alanımızın içine girmiş oluyor. Böyle bir hamle de Türkiye'nin olası seçeneklerinden biri.