Cinnet siyasetinden fantezi siyasetine: Mavi CHP'ye doğru mu?

Muhalefet zeminindeki iç tartışmaların giderek “irrasyonel” bir zemine savrulduğunu kaleme alan Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz, CHP’nin EYT ve Suriyelilere düşmanlık üzerinden popülist siyasetle tedbir aldığını anlattı.

Star Açık Görüş için bir makale yazan Yılmaz, Türkiye’de bir muhalefet sorunu olduğu genel kabulünün artık bir tespite dönüştüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

“Fantezi siyaseti, bir anlamda şeyleri varmış gibi gösterme anlamına geliyor. CHP’de fantezi siyaseti, dünyadaki yayılan popülist siyasetle “imkansızı vaat etme”nin kapısını araladı. (…) CHP artık, cinnet siyasetindeki kendinden olmayanı meşru görmemenin bir adım ötesine giderek, kendinden olmakla beraber itaat etmeyeni de meşru görmeyebileceğini ilan ediyor Muharrem İnce komplosuyla. Bu siyaseti tehdit eden ve hatta eleştiren aktörleri tasfiye etmek fantezi siyasetinin, parti içi politikasını ifade ediyor. (…) CHP, fantezi siyaseti ve aşırı sağcıların reaksiyonunu taşımasıyla bir tür “Mavi CHP” ye dönüşmektedir. CHP’nin fantezi siyaseti az zararla atlatılacak gibi görünmüyor. “Mavi CHP” ayrı bir yazının konusu olmakla beraber, bunun bir tür “Mavi Balina” oyununa dönüşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu şimdiden söyleyelim.”