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Çin'in yeni avcı bombardıman uçağı Rusya semalarında

Çin'in yeni avcı bombardıman uçağı Rusya semalarında

Çin'in JH-7AII avcı bombardıman uçağının yeni versiyonu, Rusya’daki Uluslararası Army Games 2019 etkinliğinde uçacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin Halkının Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri, JH-7AII avcı bombardıman uçağının yeni versiyonunu, Rusya’daki Uluslararası Army Games 2019 etkinliği kapsamında düzenlenecek Aviadarts yarışmasına gönderdi.

Pekin merkezli bir askeri analist olan Wei Dongxu, perşembe günü konu hakkında Global Times'a verdiği demeçte, “Yurt dışında düzenlenen bir yarışmaya katılmak, yeni geliştirilen savaş uçağının teknik olarak olgun ve savaş görevi için uygun olduğunu gösteriyor.” dedi.

Xian JH-7, Çin yapımı bir avcı bombardıman uçağı olup, ilk uçuşunu 14 Aralık 1988 tarihinde gerçekleştirmiş ve 1992 yılında hizmete girmiştir. Uçağın uzunluğu yaklaşık 22 metre, kanat açıklığı 13 metre ve boş ağırlığı 14 bin 500 kilogramdır. Uçakta çift Xian WS-9 turbofan motoru kullanılmış olup, 23 mm GŞ-23L top, çeşitli roket, füze ve bombalarla donatılmıştır.

Xian JH-7'nin yeni versiyonu olan JH-7AII ile arasındaki fark hakkında ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

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