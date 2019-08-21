Çinin uzay roketinin parçaları yine yerleşim alanına düştü

TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş

Çin’in 20 Nisan’da ChinaSat-18 (Zhongxing-18) uydusunu yörüngesine göndermek için fırlattığı Long March-3B roketinin parçalarının, Çin’in Guizhou eyaletinin doğusundaki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk Bölgesi’nin bir ilçesi olan Zhenyuan’daki yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Roket parçalarından birinin yerleşim alanında bulunan bir ahıra düşmesi sonucu iki öküzün hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin, geçtiğimiz ay ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu Long March-3B roketi ile uzaya fırlatmış, roketin bazı parçaları bir evin bahçesine düşmüştü.

Geçtiğimiz yıllarda da Çin’in Long March-3B roketi ile yapılan uzay lansmanları esnasında bu tür kazalar gerçekleşmişti. Ocak 2018’de Kuzey Yıldızı (Beydou) navigasyon uydu sistemi Long March-3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modeli ile iki uydu uzaya gönderilmiş, ardından ise roketin bazı parçaları yerleşim alanına düşmüştü.

Yine Şubat 2018’de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuzey Yıldızı (Beydou) navigasyon uydu sisteminin uyduları Long March-3B adlı roket ile yörüngesine gönderilmiş, ardından taşıyıcı roket yerleşim alanına düşüp yangına sebep olmuştu.

ÇİN’İN ROKETLERİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Long March 3B roketi’nin Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldıktan sonra uyduyu gönderip atmosfere geri girmesinin ardından hesaplanan düşüş bölgelerinde uyarı ve tahliye gibi önlemler alınmasına rağmen yaşam alanlarında tehlike oluşturduğu sıkça görülüyor.

Xichang Uydu Fırlatma Merkezi her ne kadar ormanlık bir alanda kurulu olsa da çevresinde köyler ve kasabalar bulunuyor. Roket atmosferde parçalanıp dünyaya geri düştüğünde ise bazı parçalar yerleşim alanlarına düşebiliyor.