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  3. Çin'e yakınlığıyla biliniyorlardı ama... Çok sert Barış Pınarı tepkisi: 'Haddinizi bileceksiniz'

Çin'e yakınlığıyla biliniyorlardı ama... Çok sert Barış Pınarı tepkisi: 'Haddinizi bileceksiniz'

Çin'e yakınlığıyla biliniyorlardı ama... Çok sert Barış Pınarı tepkisi: 'Haddinizi bileceksiniz'

Çin’e yakınlığıyla bilinen Aydınlık gazetesinden Çin'in Barış Pınarı Harekatı açıklamalarına sert yanıt geldi. Gazetenin yazarlarından Gaffar Yakınca, sosyal medya hesabından 'Doğru yol-eğri yol konusuna girecek olursak Çin bu işten kazançlı çıkmaz. Sadece Batılılar değil, siz de haddinizi bileceksin' dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada 'Operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme” çağırısında bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, operasyonun sonlandırılması konusunda Türkiye'yi uyarmıştı. 

'HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ'

Çin'in tepki çeken harekat açıklamalarına Çin’e yakınlığıyla bilinen Aydınlık Gazetesi'nden çok sert bir tepki geldi. Gazetenin yazarı Gaffar Yakınca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çin, bizden kendi terörle mücadele konseptini anlamamızı beklerken, bize karşı bu küstah tavrı göstermekten çekinmiyor. Doğru yol-eğri yol konusuna girecek olursak Çin bu işten kazançlı çıkmaz. Sadece Batılılar değil, siz de haddinizi bileceksiniz' tepkisi gösterdi.

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