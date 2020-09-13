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  • Çin'den Pentagon'un raporuna tepki: Dünya barışının yok edicisi
13 Eylül 2020 Pazar 13:02 | Son Güncelleme:

Çin'den Pentagon'un raporuna tepki: Dünya barışının yok edicisi

Çin'den Pentagon'un raporuna tepki: Dünya barışının yok edicisi
AA

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 1 Eylül'de yayımladığı raporda Çin'in ulusal savunma politikasının yanlış yorumlandığı belirtilerek, Çin'in rapordan büyük memnuniyetsizlik duyduğu ifade edildi.

Çin Savunma Bakanlığı, ABD’ye, uluslararası düzen ve dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olma suçlamasında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, ABD tarafından Çin’in askeri gelişim ve hedeflerine ilişkin yayımlanan bir rapora yönelik yaptığı açıklamada, "ABD’yi, Çin’in ulusal savunması ve ordu inşasına tarafsız ve rasyonel şekilde bakmaya, yanlış açıklama ve raporları yayınlamayı bırakmaya, ikili askeri ilişkilerin sağlıklı gelişimini temin etmek için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin’i "askeri tehdit" olarak niteleyen raporun, Pekin yönetiminin ulusal savunma politikasını ve askeri stratejisini yanlış yorumladığını belirten Vu, Washington yönetiminin yayınladığı bu tür raporların "açık provokatif hareket" olduğunu kaydetti.

Vu, "20 yıldır, ABD’nin yasa dışı şekilde Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelere açtığı savaş ve düzenlediği askeri harekatlar, 800 binden fazla kişinin ölümüne, on milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu." değerlendirmesinde bulunarak, söz konusu sürecin Washington yönetiminin, "bölgesel huzursuzluğun kışkırtıcısı, uluslararası düzenin ihlalcisi, dünya barışının yok edicisi" olduğunu kanıtladığını ileri sürdü.

Pentagon’un 150’nin üzerinde sayfadan oluşan yıllık raporunda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) faaliyetleri, doktrinleri ve teknik kapasitesi değerlendirilmiş, Çin’in askeri gelişmesinin ve hedeflerinin ABD’nin ulusal güvenliği ve uluslararası düzen için ciddi sonuçları olabileceği belirtilmişti.

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