Çin'de son durum nedir? Corona virüsünden ölenlerin sayısı kaç oldu? Son dakika haberleri

Corona virüsünden ölenlerin sayısı kaç oldu? merak ediliyor. Tüm Türkiye ve dünya vatandaşları Çin'de son durumun ne olduğunu sıklıkla araştırıyor. Virüsün ana merkezi olan Çin’den ise ölüm haberleri peş peşe geliyor. Diğer yandan da corona virüsü kapsamında hem Türkiye’de hem de dünya genelinde çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.

CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Coronavirüste teşhis konulan hasta sayısı ise 28 bin 344 olurken, toplamda ölü sayısı ise 565’e yükseldi.



BEBEKTE CORONAVİRÜS ÇIKTI

Çin'de korona virüsünün ortaya çıktığı Vuhan şehrinde pazar günü dünyaya gelen bir bebekte koronavirüs tespit edildi. Annesinde de koronavirüs olduğu belirlenen bebeğe, virüsün nasıl bulaştığına dair bir bilgi paylaşılmadı. 3 kilo 250 gram doğan bebeğin durumunun sabit olduğu, gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor. Korona virüs doğumdan 30 saat sonra tespit edildi. Öte yandan virüs 563 kişinin ölümüne neden olurken, virüsün bulaştığı çocuk sayısının 'çok az' olduğu belirtiliyor. Daha önce koronavirüslü annelerden sağlıklı bebekler dünyaya geldi.

Uzmanlar, hastalığın bebeğe anne rahmindeyken bulaşmış olabileceğini düşünüyor. Vuhan Çocuk Hastanesi başhekimi Zeng Lingkong, yaptığı açıklamada, söz konusu vakanın, virüsün bulaşma yollarından birinin de 'anneden bebeğe' şeklinde olabileceğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Lingkong, bebeğin doğumdan sonra anneyle olan temasından da bulaşmış olabileceği ihtimaline de dikkat çekiyor. Columbia Üniversitesi'nden epidemiyolog Stephen Morse ise bebeğin doğumdan sonra annesinin öksürüğüyle havaya saçılan virüslü parçacıkları soluma ihtimalini de değerlendiriyor.

CORONAVİRÜSÜ HARİTASI

AŞI BULUNDU MU?

Tayland’da corona virüsü teşhisi konulan bir hasta HIV ve grip aşısı birleştirilerek tedavi edildi. Aşı süreci çalışmalarının hızla devam ettiği virüsteki bu gelişme hastalığın tedavisi açısında büyük önem taşıyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.