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  3. Cumhurbaşkanlığı: Suriye'deki askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı: Suriye'deki askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı: Suriye'deki askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü olmadığını ve askerlerimizin orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunduğunu kaydetti. Kalın, Türkiye'nin bölgede tesis ettiği askeri gözlem noktalarının da görevlerini ifa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye'deki gözlem noktalarıyla ilgili olarak, "Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir." dedi.

Resmi Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Kalın, Suriye'deki son gelişmeler ve darbe girişimi söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DARBE GİRİŞİMİ SÖYLENTİLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, milletin canıyla ve kanıyla püskürtüldüğünü hatırlatan Kalın, "Bu millet, darbelere asla geçit vermeyecektir. Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz." sözlerini kullandı.

İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARI

Suriye'deki gelişmelerle ilgili de konuşan İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir."


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