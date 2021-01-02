Çılgın Sayısal Loto 2 Aralık 2021 çekilişi için geri sayım başladı. Çekiliş Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftalık 3 kez gerçekleştirilmektedir. Sonuçlar ise noter huzurunda Milli Piyango Tv adlı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak aktarılmaktadır. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Aralık sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaraları bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.