Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: MPİ 9 Aralık Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da çekilişi her hafta olduğu bu haftada kazandırmaya devam ediyor. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmekte olan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 86 milyon TL'yi aşarken şanslı talihli kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.



Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Devreden büyük ikramiye tutarı ise 86 milyon 868 bin 633 TL oldu.

9 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto oyununun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.