Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi MPİ bilet sonucu sorgulama işlemi

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenmektedir. 21 Aralık tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları az önce açıklandı. Çekiliş Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşti. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarından kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı haberimizde..



ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 21 ARALIK 2020



Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Çekilişi 21:30'dan itibaren Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Çekiliş sonucuna göre, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.