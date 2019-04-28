Cihangir İslam'a en güzel yanıt: Çamlıca Camii dolup taştı

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Saadet Partisi’nin İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Çamlıca Camii’nin boş bir fotoğrafını paylaşıp, “Bomboş bir Çamlıca Camii” mesajını paylaştı. Çamlıca Camii’nden bu sabah gelen fotoğraflar ise, hınca hınç dolan safların görüntülerini gözler önüne serdi.

Çamlıca Camii’ne karşı çıkışıyla gündeme gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na atıfla “Genel Başkanımız haklı değil mi? Bomboş bir Çamlıca Camii” diyen Cihangir İslam’a en güzel yanıt, bugünkü sabah namazında verildi.

İstanbul Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmalarının finaline ev sahipliği yapan Çamlıca Camii, omuz omuza saf tutan binlerce kişiyle dolup taştı.

İşte Çamlıca Camii’nden sabah namazı manzaraları…