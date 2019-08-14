Ciğerlerimize sabotaj

Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin dört bir tarafından yangın haberleri peş peşe geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı önceki gün yurt genelinde 18’i orman 12’si kırsal alan olmak üzere toplam 30 yangının gerçekleştiğini açıklandı. 3 güne yayılan 30 yangın büyük şüphe uyandırdı. Yangınlar, Suriye’de Güvenli Bölge’ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının yürütüldüğü günlerde, yurt içi ve sınır ötesinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bu durumlarda gerçekleştirdiği sabotajlarını gündeme getirdi. Orman yangınlarını soruşturan savcılıklar olayın terör boyutunu da soruşturmaya dahil etti. Dün de Fethiye, İnegöl ve İzimr Bayındır'da ormanlık alanda yangın çıktı.

MARMARA ADASINDA 2 GÖZALTI

Marmara Adası’nın Mestanağa mevkisinde 80 hektar alanda etkili olan yangın önceki gece ekiplerin 10 saat süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Evinin bahçesini temizlemesi için biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T. ile 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde de önceki gün yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, Vali Ömer Toraman yangının 80 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Burgazada’da önceki gece ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan kül oldu.

KUŞADASI, ÇANAKKALE VE KOCAELİ ALEV ALEV

Bayramın 2. gününde, Balıkesir Dursunbey’de de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına 22 arazöz, 4 dozer 4 su tankeri ile 7 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Aydın Kuşadası’nda ise Yaylaköy Mahallesi’ndeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı.

PKK'NIN YENİ HAİNLİĞİ

Terör örgütü PKK uzun yıllardır sıkıştığında orman yakıyor. 2011’de Foça’da başlayan ve Seferihisar, Menemen, Işıkkent ile Bayındır bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının failinin PKK olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada 5 hektarlık alanın kül olduğu yangında Ferhan Y., Seyfettin T. ile Mürsel Ö. adlı terör örgütü üyeleri tutuklandı. Terör örgütü 25 Ekim 2016’da Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde Karakese kırsalında ormanı üç farklı noktadan ateşe verip kaçmıştı. Yangında 5 hektarlık alan kül oldu. Yine aynı bölgede 13 Ekim 2018’de de yangın çıkaran teröristler bölgede 10 hektarlık alanın yanmasına neden oldu.

ESKİŞEHİR VE FETHİYE DE YANDI

Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edilerek söndürüldü. Dün gece saatlerinde Eskişehir’in Seyitgazi'de çıkan orman yangınına 2 helikopterle müdahale edildi.

İTFAİYE ERLERİNE SİLAH SIKTI

Bursa’da Samanlı kavşağında yol kenarında küçük çaplı yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, 4 kişi ve tek araçla bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesi sırasında yakın mesafeden silah sesi geldi. Bölgeye seken bir kurşun itfaiyecileri tedirgin edince müdahaleyi yarıda bırakan erler, yolun alt kısmına siper alıp polise ihbarda bulundu. Çevre yolunun karşısında kendisine ait tarlayı poligon haline getirip diktiği hedeflere ateş ederek talim yapan Ö.B. gözaltına alındı.

TERÖRİSTLER 2 AY ÖNCE DE YAKTI

Balıkesir’in Akçapınar mevkiinde 25 Haziran 2019’da ormanlık alanda yangın çıktı. 10 hektar alanın zarar gördüğü yangının terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığı saptandı. Muğla’nın Dalaman ve Fethiye ilçelerinde geçtiğimiz 13 Temmuz’da çıkan orman yangınlarını da terör örgütü PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlenmişti. Her iki yangında 400 hektarın üzerinde alan kül oldu.

KAZDAĞLARI'NA TEPKİ GÖSTEREN HDP SUS PUS

Kazdağları’na 40 kilometre ötedeki Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisinde yürütülecek altın ve gümüş madeni arama çalışmalarını çarpıtıp ‘ormanlar katlediliyor’ diye tepki gösteren başta HDP’liler 3 günde 30 noktada çıkan orman yangınlarına sessiz kaldı.