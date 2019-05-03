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  3. Çiftlik Bank'tan sonra büyük vurgun Solucan Bank'tan geldi

Çiftlik Bank'tan sonra büyük vurgun Solucan Bank'tan geldi

Çiftlik Bank'tan sonra büyük vurgun Solucan Bank'tan geldi

Çiftlik Bank’ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, solucan çiftliği kurma yalanıyla 20 bin kişiden para topladı. Çete, 40 milyon euro vurgun yaptı. Mağdurlar ise isyan bayrağını çekti...

Dolandırıcılar sınır tanımadı. 'Çiftlik Bank'tan sonra 'Solucan Bank' skandalı yaşandı. Dijital para yalanıyla 300 milyon euro vurgun yapan çetenin yeni oyunu ortaya çıktı. Çete, şimdi de "Kaliforniya'dan kırmızı solucan getirip, çiftlik kuracağız. Solucan gübresi pazarlayıp, kar payı dağıtacağız" yalanıyla para topladı. 20 bin kişinin 40 milyon euro dolandırıldığı saptandı.

Çetenin elebaşlarının, Selçuk Özkan, Ali Dinler, Ahmet Altun, Selçuk Güleç ve Mustafa Türeli olduğu açıklandı. Dolandırıcıların vurgun paralarıyla Dubai ve ABD'de tatil yaptıkları saptandı. 10 bin mağdur, soluğu savcılıkta aldı. Ancak çete hala yakalanamadı. Mağdurlar, dolandırıcıların yakalanıp en ağır cezayı almalarını istediklerini anlattı.

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