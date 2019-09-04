CHP'nin nüfus memuru sahte kimlik çetesinde

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul’da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 teröristten birinde çipli Türkiye kimliği çıktı. Özbek asıllı olan terörist kimliğin kendisine ait olduğunu söylese de polis kimliğin gerçek sahibi M.K.’ya ulaştı. Kimliğin sahte olduğu anlaşılınca İstanbul Mali Şube ekipleri, 8 aylık takibin ardından, Arnavutköy Nüfus Müdürlüğü’nde çalışan Enver ve kardeşi Serkan Bayduk’un yönettiği şebekeyi tespit etti. Geçtiğimiz ay 8 polis, 1 nüfus müdür vekili, 18 nüfus memuru ve 2 vergi icra memurunun içinde bulunduğu 86 kişi yakalandı. Soruşturmada Büyükçekmece’de 31 Mart seçimleri öncesi CHP’li belediyeden nüfus müdürlüğüne atanarak hayali seçmen kaydeden memur M.O.S.’nin de şebekeyle hareket ettiği belirlendi M.O.S.’nin yeni kadın memura iş öğretme bahanesiyle sahte kimlik yaptırdığı ortaya çıktı. M.O.S.’nin kaçak olarak İstanbul’da yaşayan bir yabancı şahsa da yeni kimlik verdiği ortaya çıktı.

11 DEAŞ’lı yakalandı

Çetenin Türkiye genelinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden polis, çete lideri Bayduk kardeşlerin özellikle çifte vatandaşlıkları bulunan Türkmen, Özbek ve Kazak uyruklulardan özel bir havuz kurduklarını belirledi. Çeteyle bağlantıya geçen DEAŞ’ın, dünyanın değişik yerlerinden Suriye ve Irak’a savaşmaya giden ya da Türkiye’ye giren yabancı teröristlere de aynı yöntemle kimlik ve pasaport çıkardığı belirlendi. Bu yöntemle Türk vatandaşı yapılan 11 DEAŞ’lı tek tek yakalandı.

FETÖ’CÜNÜN ÇOCUĞUNA SURiYELi DUBLÖR

Şebekenin yurt dışında firari FETÖ üyesi Ümit Uçar ve Eşi Filiz Uçar’ın iki çocuğunun pasaportunu da ilginç bir yöntemle yenilediği belirlendi. Darbe girişiminden önce firar eden Ümit Uçar yurtdışında pasaportlarının süresi biten iki çocuğu için şebekeden Hayrettin T. ile irtibata geçti. Hayrettin T. Sultangazi Nüfus Müdürlüğü’ndeki şebeke üyesiyle görüştü. Şebeke üyeleri Suriyeli iki çocuğu, Ümit ve Filiz Uçar’ın çocukları Esra ve Mesut Uçar olarak tanıttı. Şebekeyle irtibatlı olan memur, prosedür işlemleri atladı ve yeni pasaportu oluşturdu. Kargo işlemleri sırasında devreye giren çete üyeleri Hayrettin T. ve Ayşe Ç. pasaportları alırken mali poliseyakalandı.