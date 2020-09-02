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  3. CHP'nin ağaç katliamına tepki
02 Eylül 2020 Çarşamba 23:29 | Son Güncelleme:

CHP'nin ağaç katliamına tepki

CHP'nin ağaç katliamına tepki

İzmir'in Karaburun ilçesinde CHP'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi.

Mahalleli, ekipleri engellemek istedi ancak başarılı olamadı. Mahallelilerden Didem Aybak, gözyaşlarına hakim olamadı. Aybak, “Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip, sadece yolu bir metre genişletmek için burada, çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyor” dedi. 

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