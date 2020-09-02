CHP'nin ağaç katliamına tepki

Mahalleli, ekipleri engellemek istedi ancak başarılı olamadı. Mahallelilerden Didem Aybak, gözyaşlarına hakim olamadı. Aybak, “Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip, sadece yolu bir metre genişletmek için burada, çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyor” dedi.