CHP'li Veli Ağbaba'nın İBB iftirasına Selçuk Bayraktar'dan sert yanıt

Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın İBB'nin bütçesinden T3 Vakfı'na 41.1 milyon TL destek verildiği iddiasına tepki gösterdi.

CHP'Lİ VEKİLDEN ALÇAK İFTİRA

Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki çeken İBB'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu.

"41 KURUŞ DAHİ PARA ALAMADIK"

Selçuk Bayraktar'dan, Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki geldi. Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

İŞTE KONUYLA İLGİLİ T3 VAKFI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Vakfımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı yönünde iddia ve haberler tümüyle asılsızdır.

Vakfımızın gelirlerinin tamamı kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş bulunmamaktadır.

Kamu yönetimleri ile STK'ların toplum yararına proje bazlı işbirlikleri dünyanın her yerinde meşru ve faydalı faaliyetlerdir.



Fakat, bu işbirliklerinin kapsamının ötesinde olan, kendisine ait yerlerde İBB'nin yaptığı iddia edilen harcamaların vakfımızla ilişkilendirilmesi ve hatta vakfımıza aktarıldığı iddiası iftiradır, hezeyandır.



Herkesin kolaylıkla gelip yerinde gözlemleyeceği işler yapıyor, binlerce öğrenciye eğitim, yüzlerce öğrenciye burs veriyoruz. İftira eden, karalama yapan şahıslar da, bu yollara başvurmak yerine gelip gönüllülerimizle, ekibimizle, öğrencilerimizle tanışabilir; geleceğin aydınlık Türkiye'sini kurmanın parıltısını onların gözlerinde görebilirler.



Vakıf çalışmalarımızda hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerine hizmet vermeye, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolculuğunda Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek adına dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz.



İftira ve karalamalarla vakfımız ile gönüllülerimizi yaralayan herkesle hukuk yoluyla mücadele edeceğiz.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

(Takvim)