CHP'li vekilin pişkinliğinin bu kadarı!

Meclis’te bu hafta başlayan Bütçe Görüşmeleri’nde, taciz olayları kürsüye taşındı. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinde yaşanan olaylarda suçu utanmadan AK Parti’ye attı. Kadıgil açıklamasında, “CHP’nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz” dedi.