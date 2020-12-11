11 Aralık 2020 Cuma 23:08 | Son Güncelleme:
CHP'li vekilin pişkinliğinin bu kadarı!
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra, yeni bir taciz olayı daha gündeme geldi. Skandalları örtbas etmeye çalışan CHP'den bir açıklama yapılmadı.
Meclis’te bu hafta başlayan Bütçe Görüşmeleri’nde, taciz olayları kürsüye taşındı. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinde yaşanan olaylarda suçu utanmadan AK Parti’ye attı. Kadıgil açıklamasında, “CHP’nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz” dedi.