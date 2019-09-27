CHP'li üyeden yaşlı komşuya hastanelik eden dayak

Bursa Nilüfer’e bağlı Fethiye Mahallesi’nde ailesine ait eve gelen CHP Meclis Üyesi Atakan Çorbacı, iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alıp yüksek sesle müzik eşliğinde eğlendi. Yan komşusu Aytekin Tomuş (63) saatin gece yarısını geçmesi üzerine Çorbacı’nın kapısını çalıp “Lütfen biraz sesi kısın. Uyuyamıyoruz” dedi. Bunun üzerine Çorbacı ile yanındaki Fethiye Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kelebekler ve arkadaşları, 63 yaşındaki adamı darp etti. Sesleri duyan yaşlı adamın eşi Sevim Tomuş (55) ve çocukları Anıl Tomuş olay yerine gitti. Bu sırada saldırganlar, Anıl Tomuş’u da feci şekilde dövdü. Yaralı baba-oğul ambulansla hastaneye kaldırılırken, Çorbacı ve yanındakiler polis gelmeden önce evden ayrıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

AKŞAM’a konuşan Sevim Tomuş “Bir siyasetçiden hiç böyle birşey beklemezdik. Gece geç saatlere kadar alkol alıp yüksek sesle bağıra bağıra eğlendiler. Saat çok geç olunca eşim nazikçe uyarmaya gitti. Hiç bir şey söylemeden doğrudan saldırdılar” dedi. Tedavilerinin ardından savcılığa giden baba-oğul, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Yaralı baba-oğul tedavilerinin ardından saldırganlardan şikayetçi oldu.