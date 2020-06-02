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  3. CHP'li meclis üyesi kaçak yapı yıkımında çılgına döndü! Zabıtaya tokat attırdı
02 Haziran 2020 Salı 13:19 | Son Güncelleme:

CHP'li meclis üyesi kaçak yapı yıkımında çılgına döndü! Zabıtaya tokat attırdı

BURSA'da, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç, ruhsatsız tek katlı yapının yıkımını durdurmaya çalışınca zabıtalarla tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Sevinç'in yanındaki arkadaşı zabıta memuru Yusuf Ç.'ye tokat attı.

Yıldırım ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Vakıf Mahallesi 1’inci Vefa Sokak’ta bulunan ruhsatsız tek katlı binayı yıkmak için bu sabah adrese gitti. Daha önce 2 kez tutanak tutulmasına rağmen yıkılmayan binanın sahipleri, gelen zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Zabıta ekipleri de yıkım kararını göstererek, yıkma işleminin gerçekleştireceklerini söyledi. Bunun üzerine bina sahipleri, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP’li Meclis uyesi Şahin Sevinç’i arayarak, yardım istedi. Gelen Sevinç, zabıta ekipleri ile tartıştı, yıkımın yapılmayacağını söyledi. Zabıta ekipleri ise yıkım işleminin yasal olduğunu belirtti.

ÇEKİM YAPAN ZABITAYA TOKAT

Tartışmanın büyümesi üzerine, Yusuf Ç. adlı zabıta memuru, Sevinç'in itiraz ve hakaretlerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Sevinç, zabıta memuruna, "Çekme, tokadı yersin" diyerek, tepki gösterdi. 

Zabıtanın, ‘Tokat at, bu anı bekliyorum’ demesi üzerine Sevinç’in yanındaki arkadaşı, zabıtaya tokat attı. Zabıta memuru olayın ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi’ne giderek, darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Yıkım işlemi ise jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi.


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