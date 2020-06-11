CHP'li halef selef başkanlara imar rantından soruşturma izni

ERCAN ÖZTÜRK



Kartal Belediyesi’nde 2019 yılında imar dosyaları ile ilgili ön inceleme yapan müfettişlerin raporları tamamlandı. Önceki dönem Belediye Başkanı Altınok Öz ile iki dönem birlikte görev yaptığı Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, İmar Komisyonu Başkanı ve üyeleri hakkında, birçok dosyada yapılan imar değişikliğinin mevzuata aykırı olduğu Teftiş Kurulu’na raporladı. Rapor üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu dosyada adı geçenler hakkında soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin istedi. Bakanlığın izin vermesinin ardından Belediye Başkanı ve meclis üyelerine tebligatlar yapıldı. Milyarlık rant iddialarının yer aldığı soruşturma izni verilen isimler arasında o dönem Altınok Öz’ün yardımcısı olan şu anki belediye başkanı Gökhan Yüksel de bulunuyor. Soruşturma dosyasındaki iddiaların bazıları şöyle:

DOSYA KABARIK



• Yakacık’ta bir parselde, 594 metrekare yolun kapatılarak konut alanına alındığı, 4988 Metrekare ilave inşaat alanı getirilmesi.

• Plan değişikliği ile 3 bin metrekarelik park alanının konut alanına alınması.

• Yakacık’ta bazı parsellerde emsal değeri artışı yapılarak toplam inşaat alanının 6.723 metrekareden 9.592 metrekareye çıkarılması.

• Soğanlık’ta yol alanı ve yeşil alanın konut alanına ayrılması.

• Yakacık’ta plan değişikliği ile 594 metrekarelik yolun kapatılarak konut alanına alınması.

• İmar plan değişikliği ile 400 metrekare kadastro imar yolunun konut alanı olarak düzenlenmesi.