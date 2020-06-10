CHP'li belediyeye karşı çevreciler yine zafer kazandı

ERCAN ÖZTÜRK

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin, 40 milyon dolarlık Yat Limanı Projesi yargı tarafından durduruldu. Belediye projeyi önce merkezi Almanya’da bulunan IGM GmbH şirketine verdi. 149 dönümlük hazine arazisi üzerinde yap işlet devret modeli ile ihaleyi 49 yıllığına üstlenen şirketin sahipleri haklarında dolandırıcılık davaları açıldı. Proje yapım ihalesi 2015 yılında Yeditepe Marina Yatırım Tur. İnşaat A.Ş.’ye devredildi. Limanın inşaatı ile ilgili süreç devam ederken Büyükçekmece’de yaşayan çevreci Alkış Barış, Köksal Çebi, İbrahim Bilgin ve Huriser Ece Soysev, planlamanın hukuka aykırı olduğu iddiası ile dava açtı.

İKİNCİ KEZ İPTAL



Yürütmenin durdurulması talebi ile açılan dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, son olarak “Kıyı İstanbul” olarak tanıtımı yapılan Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğine hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 11 Aralık 2019 tarihinde verilen kararın ardından belediye kararı temyize götürdü. Buradan çıkan kararın ardından inşaata kaldığı yerden devam eden belediyeye aynı mahkemeden ikinci defa ‘durdurma’ kararı verildi.

TELAFİSİ GÜÇ ZARAR DOĞURUR



Mahkeme, Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğine hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararda “Ulaşım açısından yapılan değerlendirmelerin, güncel şartları göz önünde bulundurulmadığı, imar planlarının öngörülen yat kapasite artışını kapsamadığı, yapılan incelemeler sonucunda dava konusu Büyükçekmece Yat Limanı planına yönelik işlemlerin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı, bu yönüyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığı belirtildi” denildi.