CHP'li belediyenin attığı görme engelli işçiye Bakan sahip çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde 1997 yılında İGDAŞ’ta işe başlayan Ulaş Karanfil, sosyal medya hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yaptığı paylaşımlar nedeniyle işten çıkarıldı.

Karanfil, işten çıkarılma hikayesini 24 TV’de anlatınca, sosyal medyadan büyük tepki geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Karanfil’in ‘emekliye ayrıldığını’ savundu.

Ancak Karanfil bu açıklamaya da tepki gösterdi. Kendisine mobbing uygulandığı için emeklilik dilekçesini imzalamak zorunda kaldığını, belediye yönetiminin gücü karşısında direnemediğini belirten Karanfil, “İGDAŞ Genel Müdürü Sayın Mithat Bülent Özmen ve Özel Kalem Müdürü Sayın Feyza Özyurt bizzat kendileri bana mobbing uygulamış ve beni istifaya zorlamışlardır. Emekli olduğum şeklinde açıklama yapılıyor. Başka bir seçeneğim kalmamıştı” dedi.

PTT’DE İŞBAŞI YAPTI

Konuyu 24 TV’deki haberden öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karanfil’e iş imkanı sağlanması konusunda talimat verdi. Ulaş Karanfil’e müjdeli haber dün geldi ve evinin bulunduğu yere yakın PTT İstanbul Bahçelievler Şubesi’nde işbaşı yaptı.

‘ÇOK MUTLUYUM’

AKŞAM’a duygularını anlatan Karanfil, “İBB’den istifa etmek zorunda bırakıldığım için çok üzgündüm. Sayın bakanımızın talimatıyla işbaşı yaptım. Devlet büyüklerim bana sahip çıktı. Çok mutluyum” dedi.