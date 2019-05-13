CHP'li belediyeden bir skandal daha! Basın çalışanı temizlikçi yaptılar

31 Mart seçimleri öncesi oy kaygısıyla "hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz" diyen CHP'de, seçimler sonrası işçi kıyımı son sürat devam ediyor. İzmir'deki son kıyımı CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı yaptı. CHP'li Karakayalı, ilk iş olarak önceki dönemin AK Partili Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun basın danışmanı Recai Deniz, basın birimi personeli Fikret Laçinkaya, siyasi işlerden sorumlu danışman Murat Aksakal, makam şoförü Hanifi Tuyli, garaj amiri Özay Aras'ın da aralarında bulunduğu 7 personelin işine son verdi.

Karakayalı'nın göreve geldikten sonra işten çıkardığı basın danışmanı Deniz ile basın birimi personeli Laçinkaya'yı bezdirme politikası yaparak temizlik işlerinde görevlendirdiği ortaya çıktı. CHP'li Karakayalı, Kültür Müdürlüğü'nde koordinatör olarak görev yapan Sinan Kaya'yı otopark gişe görevlisi, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Savaş Silik'i Emlak Müdürlüğü'nde vezne görevlisi, Özel Kalem Müdürü Hülya Mucuk Yılmaz'ı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde düz memur, Fen İşleri Müdürü Fikri Çiçek'i Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde düz memur yaparak mobbing uyguladı. Başkanlık katında çaycı olarak görev yapan Arzu Tağıl'ı Temizlik İşleri biriminde personel yaptı. Başkan Karakayalı'nın Tağıl'a, Kemalpaşa CHP İlçe Başkanlığı'nın önündeki caddeyi temizleme görevini verdiği iddia edildi.

"BASKI YAPTILAR"

İşten çıkartılan 7 kişiden biri olan basın birimi personeli evli bir çocuk babası Fikret Laçinkaya, süreci ve yaşadıklarını Egeli Sabah'a anlattı. Başkan Karakayalı'nın kendisini temizlik işlerinde görevlendirdiğini anlatan Laçinkaya, "Avukatlarımız aracılığıyla itirazımızda bulunduk. Temizlik işlerinde çalışmayacağımızı dilekçemizde belirttik. Kadrolu olduğumuz için gönderemediler. Sonrasında arkadaşlarımıza ve bana psikolojik baskı uyguladılar. 'Görevlendirdiğimiz yere gideceksiniz. Yoksa istifa edin' dediler. Mobbing uyguladılar. Gidenler gitti. Ben dik durdum ve gitmedim" diye konuştu.

"SAYI 170'İ BULABİLİR"

Laçinkaya, "İhbar, kıdem, yıllık izin gibi haklarımızı vereceklerini ve anlaşma yoluna gideceklerini belirttiler. 'Geri dönüş davası açmayın' dediler. Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu bizle anlaşmaya çalıştı. 'Haklarınızı 3 taksitte verelim' dediler. Biz de , "Paramızı alalım, çıkışımızı versinler' diye düşündük. CHP'li başkan mobbing uyguladı. 2009 yılında CHP'nin almış olduğu personelleri bile çıkarmaya başladılar. Kendi aldığı personelin bile yerini değiştirdi. Eski Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu 2014'te kimseyi çıkarmadı. CHP'lilere kucak açtı. Daha sonra bu personeller AK Parti döneminde çalıştıkları için şimdi 2009'da kendi aldığı kişileri bile başka birimlere sürdü" dedi. Laçinkaya, işten çıkartılan personel sayısının 170'i bulabileceğini belirtti.

(Yeni Asır)