CHP'li belediyede tepki çeken atama

CHP'lı belediyelerde skandallare her gün bir yenisi ekleniyor. FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın ortağı Mehmet Sinan Koraltan, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Koraltan, Karaarslan'a ait Muhkem Muhasebe ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi'nin yüzde elli ortağı... Karaarslan 15 Şubat 2016'da şirketin 200 adet hissesini ortağı Mehmet Sinan Koraltan'a devretti. Bu işlem 23 Şubat 2016 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yer aldı.

AYNI DAVADA YARGILANIYORLAR

Karaarslan ve Koraltan ortağı oldukları şirket vasıtasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda usulsüz olduğu iddia edilen ihaleler aldı. Alınan ihalenin sözleşmesini yerine getirmediklerinden ve sahte evrak ile işi yapmış gibi ödeme yaptırdıklarından Koraltan "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçuna iştirak veya azmettirme", Karaarslan ise "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "Edinim ifasına fesat karıştırma", "Resmi evrakta sahtecilik suçlarına iştirak ve azmettirme" suçundan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından açılan dava halen Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

TEFTİŞİN BAŞINDA

Koraltan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ilginç bir göreve getirildi. Koraltan, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. ASKİ'nin internet sitesindeki yönetim şemasında ASKİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ise CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar...

KARAARSLAN SİNCAN CEZAEVİ'NDE TUTUKLU

FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan 15 Temmuz darbe girişimi ardından gözaltına alınmıştı. 18 Ağustos 2016 günü Mersin Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunladna yargılanan Kararslan 29 Eylül 2017'de denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilmişti. İtiraz üzerine aynı mahkeme tarafından 6 Ekim 2017'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Karaaslan geçtiğimiz Ocak ayında Ankara'da gizlendiği evde yakalanarak Sincan Cezaevi'ne konulmuştu.

(Sabah)