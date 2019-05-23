CHP'li belediye çalışmayınca halktan imece usulü yol bakımı

Soner KAN

Adana’da CHP’li belediye hizmet vermeyince iş vatandaşlara düştü. Sosyal medyadan örgütlenip grup kuran Adanalılar, her sorunla bire bir ilgilenmeye başladı. ‘Adana Çevirme Radar” adlı 192 bin üyesi bulunan gruptan sosyal medyada özellikle ana cadde ve bulvarlarda oluşan çukurları tek tek tespit eden vatandaşlar, ‘imece’ usulüyle yolları onarıyor. Sosyal medyada yollardaki çukurların yapımının yanı sıra havaların ısınmasıyla sivri sinekle mücadele de başlıyor.

‘ÖZEL EKİP’ KURULDU

Adana Çevirme Radar Kurucusu Fırat Çınar ile özel bir hafriyat şirketi sahibi İsmail Dağdelen, şikayetleri koordine edip, özellikle ana cadde ve bulvarlarda oluşan, ancak kapatılmadığı için kazalara neden olan çukurları, kendilerine ait iş makineleri ve malzemelerle kapatıp, yollarda da onarım çalışması yapılmasını sağlıyor. Adana’nın en güçlü sivil toplum platformu olduklarını belirten Çınar, “O kadar çok şikayet geliyordu ki, biz de tamamen ‘imece’ usulü sorunu kendimizce çözüm bulmak istedik. Ortaya da bir ‘gönüllü ordusu’ çıktı” dedi.