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12 Eylül 2020 Cumartesi 01:55 | Son Güncelleme:

CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman için tutuklama istendi

CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman için tutuklama istendi

Yalova Belediyesinde 20 milyon liralık zimmet operasyonuyla ilgili davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün devam edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat Elgin'in zimmetine para geçirmesiyle ilgili görülen davada savcılık, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmasına karar verilen Belediye Başkanı Vefa Salman için tutuklama talebi ile yakalama kararı çıkartılmasını istedi.

CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği talepte, müfettişlerin, “Salman’ın zimmet suçunun müşterek faili olduğu” raporuna da yer verildi. Vefa Salman hakkında kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların bulunduğunu belirten savcılık yazısında, “Salman’ın yeniden tutuklama kararı çıkartılmasını, aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur” dendi. 

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