CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman için tutuklama istendi

CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği talepte, müfettişlerin, “Salman’ın zimmet suçunun müşterek faili olduğu” raporuna da yer verildi. Vefa Salman hakkında kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların bulunduğunu belirten savcılık yazısında, “Salman’ın yeniden tutuklama kararı çıkartılmasını, aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur” dendi.