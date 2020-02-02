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CHP'li başkanın sahte plakalı makam aracı

CHP'li başkanın sahte plakalı makam aracı

Polisler, aşırı hız yapan resmi aracı durdurunca skandal ortaya çıktı. Belediye başkanının içinde bulunduğu aracın plakasının sahte olduğu belirlendi.

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı. Geçtiğimiz çarşamba günü Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan polis ekipleri, hız ihlali yapan resmi aracı durdurdu. 11 BB 001 plakalı aracın yapılan sorgulamasında, plakanın sahte olduğu belirlendi. Aracın, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34 CBZ 240 plakalı araç olduğu tespit edildi.

Şoför N.S.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nu ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi. Sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara’ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.


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